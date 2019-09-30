Барнаул, 30 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Судя поданным новосибирских статистиков, в январе — июле 2019 года меньше всего браков в Сибири (в расчёте на 1000 населения) заключали в Алтайском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скульптура «Встреча»

Если в целом по Сибири этот показатель составляет 5,5 человека, то в Алтайском крае всего 4,8 человека (6535 свадеб), хотя год назад данный показатель составлял 5,3 человека. Больше всего свадеб сыграли в 2019 году жители Красноярского края (9900), а также Новосибирской (8996) и Иркутской областей (8678).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе — феврале 2019 года, по данным Алтайкрайстата, число браков и разводов в Алтайском крае сократилось: 907 и 452 против 1393 и 1491 (соответственно) в 2018 году.

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