Брянск, 30 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. 21-летний житель Брянска ожидает решения суда за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, опубликованные в интернете. Уголовное дело расследовали в региональном УФСБ. Материалы, с утверждённым прокурором обвинительным заключением, направлены в суд, сообщили 30 сентября в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, 7 февраля 2018 года молодой человек разместил на своей странице в одной из социальных сетей в интернете изображение, содержащее публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Мужчиной заинтересовались в Федеральной службе безопасности — аккаунт пользователя проверили, возбудили уголовное дело.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска. За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пяти лет.