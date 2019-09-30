Цхинвал, 30 сентября, 2019, 10:56 — ИА Регнум. 30 сентября президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил президента Абхазии Рауля Хаджимбу с Днем победы и независимости.‬ Об этом сообщает информагентство «Апсныпресс».

South-ossetia.info Встреча Анатолия Бибилова и Рауля Хаджимбы

Президент Южной Осетии отметил, что День победы и независимости Абхазии «стал воплощением героизма, стойкости, беспримерного мужества и величия духа народа».

Анатолий Бибилов выразил уверенность, что отношения между Южной Осетией и Абхазией, основанные на общности исторических судеб, будут развиваться и укрепляться на благо народов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе, в которой подтвердил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Абхазии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении задач социально-экономического развития.