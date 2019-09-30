Калуга, 30 сентября, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Политологам пока сложно сказать, какое решение относительно участия в выборах глав субъектов Российской Федерации 2020 года примет действующий губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, однако высоки его шансы на успешную кампанию. Об этом 30 сентября заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук Наталья Щербакова.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

По её словам, исход будущих губернаторских выборов в Калужской области во многом будет зависеть от активности и настроя электората, от того, что покажется для него важнее в сентябре 2020 года — стабильность или обновление.

«Судя по всему, наиболее востребована стратегия уникального образа кандидата и ротации региональных элит. В то же время для людей весьма важно мнение президента, если бы он, допустим, одобрил очередную избирательную кампанию Анатолия Артамонова. Ситуация должна проясниться в скором времени. Однако, как и кто сумеет «подобрать ключи» к симпатиям калужан, ещё пока не ясно», — считает Наталья Щербакова.

Напомним, 67-летний губернатор Калужской области Анатолий Артамонов — один из политических долгожителей России, он возглавил регион ещё в 2000 году и в настоящее время завершает свой пятый губернаторский срок. Судя по ряду исследований и публикаций в федеральных СМИ, губернатор Анатолий Артамонов считается одним из успешных глав российских регионов.

Многие бывшие подчиненные Артамонова занимают ныне ответственные должности. Так, Максим Акимов (в прошлом — заместитель Артамонова) стал вице-премьером правительства России, другой заместитель калужского губернатора Николай Любимов в 2017 году избран губернатором Рязанской области. Положительно оценивают деятельность Анатолия Артамонова 55% жителей области, отрицательно — 30%. О доверии калужскому губернатору заявили 52% граждан, о недоверии — 38%. Однако за смену Анатолия Артамонова на посту губернатора Калужской области высказались 40% граждан, против — 42%. Кстати, по критерию запроса на замену главы региона Анатолий Артамонов занял 56-е место среди российских губернаторов.