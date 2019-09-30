Симферополь, 30 сентября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Депутаты симферопольского горсовета поддержали решение главы администрации Симферополя Натальи Маленко о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Соответствующее решение принято 30 сентября на внеочередном заседании городского совета.

Simadm.ru Наталья Маленко

«Поступило заявление Натальи Фёдоровны Маленко о досрочном прекращении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию. Данное решение поддержали 34 депутата», — сообщил председатель горсовета Виктор Агеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя проведут уже 25 октября 2019 года.

Об этом: Главу администрации Симферополя изберут в октябре