В Париже 30 сентября прощаются с экс-президентом Франции Жаком Шираком. Он умер 26 сентября в возрасте 86 лет. Церемония прощания проходит в церкви Сен-Сюльпис, где присутствуют главы десятков государств. Напомним, что Жак Ширак возглавлял Францию с мая 1995 по май 2007 года.

Жак Ширак

10:50 Президент РФ Владимир Путин 30 сентября примет участие в церемонии прощания Жаком Шираком.

10:53 Читайте также: Владимир Путин пообещал, что в РФ будут помнить заслуги Жака Ширака В телеграмме, направленной супруге бывшего французского президента, сказано: «В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества».

11:01 Заседание парламентского комитета по иностранным делам Сейма Литвы, на котором сегодня, 30 сентября, должны были обсуждать возможности сближения в отношениях с Белоруссией, перенесено из-за отсутствия главы МИД Линаса Линкявичюса, который отправился в Париж на похороны Жака Ширака. Подробности в материале: Обсуждение отношений Литвы с Белоруссией отложено из-за кончины Ширака

11:09 Жак Ширак

11:26 Ранее руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский рассказал, что экс-президент Франции Жак Ширак лично трудился над переводом «Евгения Онегина» на французский язык. Читайте подробнее: Сеславинский о Шираке: «Питал искреннюю любовь к русской литературе»

11:27 По сообщению France Presse, для участия в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком прибудут 80 лидеров иностранных государств. В церемонии будут участвовать президенты России, Италии, Грузии, Республики Конго, Германии, премьер-министры Бельгии, Ливана, Венгрии, глава Европейской комиссии, князь Монако, король Иордании, эмир Катара и другие лидеры. Возглавит церемонию французский лидер Эммануэль Макрон.

11:27 Читайте также: На похороны Ширака едут десятки глав государств

11:29 Напомним, что 27 сентября в память о скончавшемся Жаке Шираке было отключено освещение на Эйфелевой башне в Париже.

11:29 Король Марокко Мохаммед VI не сможет присутствовать на торжественной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, сообщает Le Figaro. Король заболел «острым двусторонним пневмонитом вирусного происхождения», и поэтому на церемонии прощания в Париже будет присутствовать наследный принц Мулай-эль-Хасан. «Король планировал отправиться во Францию, чтобы в частном порядке передать соболезнования семье и родственникам покойного президента Жака Ширака», — говорится в заявлении королевского дворца. Читайте также: Король Марокко не приедет на церемонию прощания с Шираком из-за болезни

11:33 Жак Ширак будет похоронен на парижском кладбище Монпарнас.

11:35 Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств. В воскресенье состоялась церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.

11:36 Жак Ширак умер после продолжительной болезни. 14 лет назад у него диагностировали заболевание сердечно-сосудистой системы. Его здоровье резко ухудшилось в 2016 году, после кончины старшей дочери Лоранс.

11:38 Месса по Жаку Шираку, возглавлявшему Францию с 1995 по 2007 год, началась в понедельник утром в соборе Святого Людовика на территории Дома инвалидов в Париже. Первыми к военной церкви прибыли члены семьи покойного, сообщает ТАСС. Кортеж из нескольких машин в сопровождении полицейского эскорта проследовал от дома на улице Турнон, где Ширак и его супруга Бернадетт жили в последние годы, по историческим кварталам Парижа к месту проведения церемонии. Как сообщили ранее в Елисейском дворце, месса в соборе Святого Людовика не будет доступна для публики, за исключением ближайшего круга соратников экс-президента. После мессы в почетном дворе Дома инвалидов Шираку будут отданы воинские почести. В воскресенье здесь же прошло народное прощание с бывшим лидером республики: почтить его память пришли тысячи французов. На территории Дома инвалидов, где похоронен император Наполеон I, проводятся наиболее важные государственные церемонии Франции.

11:39 29 сентября тысячи французов пришли на народное прощание с бывшим лидером республики, которое состоялось в почетном дворе Дома инвалидов.

11:39 После мессы траурный кортеж направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис. Там в присутствии родственников Ширака, президента Франции Эммануэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба. По ее окончании Макрон встретится в Елисейском дворце с иностранными коллегами, прибывшими в Париж, чтобы разделить скорбь французов. Ожидается, что похороны состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится дочь Жака Ширака.

11:49 Траурный кортеж прибыл.

11:51 В присутствии президента Франции Эммануэля Макрона исполняется национальный гимн Французской Республики.

11:57 Проносят гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.

12:02 Президент Франции Эммануэль Макрон подошел к гробу покойного президента Франции Жака Ширака.

12:03 Жители Татарии выражают соболезнования семье Жака Ширака. В соцсетях звучат слова сочувствия семье и восхищения французским политиком: [[[quote-0]]]

12:03 Вновь звучит национальный гимн Франции.

12:04 Президент Франции Эмммануэль Макрон склонил голову у гроба бывшего главы Французской республики Жака Ширака.

12:06 Гроб с телом Жака Ширака проносят под звуки похоронного марша.

12:08 За гробом идет действующий президент Франции Эммануэль Макрон.

12:28 Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Об этом: Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

12:31 Траурный кортеж с телом бывшего президента Франции Жака Ширака покинул Дом инвалидов.

12:31 Сегодня во французском посольстве в Москве приспущены государственные флаги Франции и Евросоюза. У входа открыта книга соболезнований, уже оставлены сотни сообщений. Под портретом бывшего президента люди возлагают цветы.

12:33 К посольству Франции в РФ несут цветы. Желающие могут выразить свои соболезнования в специальной книге. Фото: Дарья Антонова

12:36 У стен парижской церкви Сен-Сюльпис собравшиеся ждут прибытия траурного кортежа с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.

12:42 Возле церкви Сен-Сюльпис, где ожидают прибытия траурного кортежа с телом бывшего президента Франции Жака Ширака, установлен огромный монитор, с помощью которого собравшиеся наблюдают за ходом движения траурного кортежа.

12:45 В Москве приносят цветы к зданию посольства Франции, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Москвичи несут цветы к посольству Франции

12:46 Площадь у церкви Сен-Сюльпис продолжает заполняться людьми пришедшими проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком и журналистами.

12:46 Кортеж с телом бывшего президента Франции Жака Ширака продолжает двигаться по направлению к церкви Сен-Сюльпис, где пройдет заупокойная служба.

12:47 К церкви Сен-Сюльпис прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой.

12:50 Около 200 человек присутствовали на закрытой церемонии прощания с экс-президентом Жаком Шираком в Доме инвалидов 30 сентября, сообщает Le Figaro. Подробнее в материале: Около 200 человек присутствовали на закрытой церемонии прощания с Шираком

12:52 Траурный кортеж прибывает к стенам церкви Сен-Сюльпис.

12:54 Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой прошли в церковь Сен-Сюльпис.

12:57 Президент Франции здоровается с пришедшими на заупокойную службу в церковь Сен-Сюльпис.

13:02 В церкви Сен-Сюльпис звучит торжественный колокольный звон.

13:05 Гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака вносят в церковь Сен-Сюльпис под аплодисменты собравшейся у стен церкви публики.

13:13 В парижской церкви Сен-Сюльпис начинается заупокойная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку.

13:19 В церкви Сен-Сюльпис на заупокойной службе по бывшему президенту Франции Жаку Шираку присутствуют президент России Владимир Путин, бывший лидер Афганистана Хамид Карзай, бывший президент США Билл Клинтон и другие.

13:24 В полдень 30 сентября впервые за почти шесть месяцев колокол собора Нотр-Дам прозвонит в память о бывшем президенте страны Жаке Шираке, скончавшегося 26 сентября в возрасте 86 лет, передает BFM TV. Подробнее в материале: Колокол собора Нотр-Дам прозвонит в память о Жаке Шираке

13:25 На заупокойной службе по бывшему президенту Франции Жаку Шираку в парижской церкви Сен-Сюльпис присутствуют бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николая Саркози.

13:30 Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис в Париже, где проходит церемония прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Читайте подробнее: Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис на церемонию прощания с Шираком

13:48 В парижской церкви Сен-Сюльпис продолжается заупокойная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку.

13:57 Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет присутствовать на похоронах его партнера и друга экс-президента Франции Жака Ширака, сообщает Le Figaro. Подробнее в материале: Бывший канцлер Германии Шрёдер отсутствует на похоронах Жака Ширака

14:23 Гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака готовятся вынести из парижской церкви Сен-Сюльпис.

14:25 Заупокойная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку заканчивается и гроб с телом покойного выносят из парижской церкви Сен-Сюльпис.

14:31 Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не смог посетить церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Париже из-за проблем со здоровьем. Об этом заявила 30 сентября на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева. Читайте подробнее: Председатель Еврокомиссии не смог приехать на похороны Жака Ширака

14:37 Перед началом траурной церемонии прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком. kremlin.ru

14:55 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил посольство Франции в Москве, где оставил запись в книге соболезнований, открытой в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке, прощание с которым в эти минуты проходит в Париже. «Выражаю самые искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной Жака Ширака — выдающегося государственного деятеля современности», — написал глава российского внешнеполитического ведомства в книге соболезнований. Читайте также: Лавров выразил соболезнования народу Франции в связи с кончиной Ширака

15:15 Во Франции в церкви Сен-Сюльпис в Париже завершилась церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Гроб с телом политика вынести из церкви под аплодисменты в знак почтения сотен присутствующих, пришедших проститься с бывшим главой государства. Следом, держа сына за руку, вышла дочь Жана и Бернадетты Ширак. Аплодируя, члены семьи бывшего главы государства поблагодарили собравшихся. По состоянию здоровья супруга Ширака Бернадетт на мессе не присутствовала. Читайте подробнее: Франция отдаёт дань памяти бывшему президенту Жаку Шираку — видео

15:27 Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком. Читайте подробнее: Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

15:31 По окончанию торжественной службы в церкви Сен-Сюльпис президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце глав иностранных государств, передает BFM TV. Минута молчания запланирована на 15 часов по местному времени. А в 18 часов состоится месса в память о Жаке Шираке в соборе французского города Тюль. Подробнее в материале: Похороны Ширака: Макрон примет глав государств в Елисейском дворце