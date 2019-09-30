Прощание с экс-президентом Франции Жаком Шираком — трансляция
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября примет участие в церемонии прощания Жаком Шираком.
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В телеграмме, направленной супруге бывшего французского президента, сказано: «В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества».
Заседание парламентского комитета по иностранным делам Сейма Литвы, на котором сегодня, 30 сентября, должны были обсуждать возможности сближения в отношениях с Белоруссией, перенесено из-за отсутствия главы МИД Линаса Линкявичюса, который отправился в Париж на похороны Жака Ширака.
Подробности в материале: Обсуждение отношений Литвы с Белоруссией отложено из-за кончины Ширака
Ранее руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ Михаил Сеславинский рассказал, что экс-президент Франции Жак Ширак лично трудился над переводом «Евгения Онегина» на французский язык.
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По сообщению France Presse, для участия в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком прибудут 80 лидеров иностранных государств. В церемонии будут участвовать президенты России, Италии, Грузии, Республики Конго, Германии, премьер-министры Бельгии, Ливана, Венгрии, глава Европейской комиссии, князь Монако, король Иордании, эмир Катара и другие лидеры.
Возглавит церемонию французский лидер Эммануэль Макрон.
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Напомним, что 27 сентября в память о скончавшемся Жаке Шираке было отключено освещение на Эйфелевой башне в Париже.
Король Марокко Мохаммед VI не сможет присутствовать на торжественной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком, сообщает Le Figaro. Король заболел «острым двусторонним пневмонитом вирусного происхождения», и поэтому на церемонии прощания в Париже будет присутствовать наследный принц Мулай-эль-Хасан.
«Король планировал отправиться во Францию, чтобы в частном порядке передать соболезнования семье и родственникам покойного президента Жака Ширака», — говорится в заявлении королевского дворца.
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Жак Ширак будет похоронен на парижском кладбище Монпарнас.
Понедельник, 30 сентября, объявлен днём национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других государств.
В воскресенье состоялась церемония национального прощания с Шираком в Доме инвалидов.
Жак Ширак умер после продолжительной болезни. 14 лет назад у него диагностировали заболевание сердечно-сосудистой системы. Его здоровье резко ухудшилось в 2016 году, после кончины старшей дочери Лоранс.
Месса по Жаку Шираку, возглавлявшему Францию с 1995 по 2007 год, началась в понедельник утром в соборе Святого Людовика на территории Дома инвалидов в Париже. Первыми к военной церкви прибыли члены семьи покойного, сообщает ТАСС. Кортеж из нескольких машин в сопровождении полицейского эскорта проследовал от дома на улице Турнон, где Ширак и его супруга Бернадетт жили в последние годы, по историческим кварталам Парижа к месту проведения церемонии.
Как сообщили ранее в Елисейском дворце, месса в соборе Святого Людовика не будет доступна для публики, за исключением ближайшего круга соратников экс-президента.
После мессы в почетном дворе Дома инвалидов Шираку будут отданы воинские почести. В воскресенье здесь же прошло народное прощание с бывшим лидером республики: почтить его память пришли тысячи французов.
На территории Дома инвалидов, где похоронен император Наполеон I, проводятся наиболее важные государственные церемонии Франции.
29 сентября тысячи французов пришли на народное прощание с бывшим лидером республики, которое состоялось в почетном дворе Дома инвалидов.
После мессы траурный кортеж направится к старинной парижской церкви Сен-Сюльпис. Там в присутствии родственников Ширака, президента Франции Эммануэля Макрона и зарубежных лидеров пройдет заупокойная служба. По ее окончании Макрон встретится в Елисейском дворце с иностранными коллегами, прибывшими в Париж, чтобы разделить скорбь французов.
Ожидается, что похороны состоятся до конца дня на кладбище Монпарнас, где покоится дочь Жака Ширака.
Траурный кортеж прибыл.
В присутствии президента Франции Эммануэля Макрона исполняется национальный гимн Французской Республики.
Проносят гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.
Президент Франции Эммануэль Макрон подошел к гробу покойного президента Франции Жака Ширака.
Жители Татарии выражают соболезнования семье Жака Ширака. В соцсетях звучат слова сочувствия семье и восхищения французским политиком:
Вновь звучит национальный гимн Франции.
Президент Франции Эмммануэль Макрон склонил голову у гроба бывшего главы Французской республики Жака Ширака.
Гроб с телом Жака Ширака проносят под звуки похоронного марша.
За гробом идет действующий президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
Об этом: Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Траурный кортеж с телом бывшего президента Франции Жака Ширака покинул Дом инвалидов.
Сегодня во французском посольстве в Москве приспущены государственные флаги Франции и Евросоюза. У входа открыта книга соболезнований, уже оставлены сотни сообщений. Под портретом бывшего президента люди возлагают цветы.
К посольству Франции в РФ несут цветы.
Желающие могут выразить свои соболезнования в специальной книге.
Фото: Дарья Антонова
У стен парижской церкви Сен-Сюльпис собравшиеся ждут прибытия траурного кортежа с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.
Возле церкви Сен-Сюльпис, где ожидают прибытия траурного кортежа с телом бывшего президента Франции Жака Ширака, установлен огромный монитор, с помощью которого собравшиеся наблюдают за ходом движения траурного кортежа.
В Москве приносят цветы к зданию посольства Франции, передаёт 30 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Москвичи несут цветы к посольству Франции
Площадь у церкви Сен-Сюльпис продолжает заполняться людьми пришедшими проститься с бывшим президентом Франции Жаком Шираком и журналистами.
Кортеж с телом бывшего президента Франции Жака Ширака продолжает двигаться по направлению к церкви Сен-Сюльпис, где пройдет заупокойная служба.
К церкви Сен-Сюльпис прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой.
Около 200 человек присутствовали на закрытой церемонии прощания с экс-президентом Жаком Шираком в Доме инвалидов 30 сентября, сообщает Le Figaro.
Подробнее в материале: Около 200 человек присутствовали на закрытой церемонии прощания с Шираком
Траурный кортеж прибывает к стенам церкви Сен-Сюльпис.
Президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой прошли в церковь Сен-Сюльпис.
Президент Франции здоровается с пришедшими на заупокойную службу в церковь Сен-Сюльпис.
В церкви Сен-Сюльпис звучит торжественный колокольный звон.
Гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака вносят в церковь Сен-Сюльпис под аплодисменты собравшейся у стен церкви публики.
В парижской церкви Сен-Сюльпис начинается заупокойная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку.
В церкви Сен-Сюльпис на заупокойной службе по бывшему президенту Франции Жаку Шираку присутствуют президент России Владимир Путин, бывший лидер Афганистана Хамид Карзай, бывший президент США Билл Клинтон и другие.
В полдень 30 сентября впервые за почти шесть месяцев колокол собора Нотр-Дам прозвонит в память о бывшем президенте страны Жаке Шираке, скончавшегося 26 сентября в возрасте 86 лет, передает BFM TV.
Подробнее в материале: Колокол собора Нотр-Дам прозвонит в память о Жаке Шираке
На заупокойной службе по бывшему президенту Франции Жаку Шираку в парижской церкви Сен-Сюльпис присутствуют бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николая Саркози.
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис в Париже, где проходит церемония прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
Читайте подробнее: Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис на церемонию прощания с Шираком
В парижской церкви Сен-Сюльпис продолжается заупокойная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер не будет присутствовать на похоронах его партнера и друга экс-президента Франции Жака Ширака, сообщает Le Figaro.
Подробнее в материале: Бывший канцлер Германии Шрёдер отсутствует на похоронах Жака Ширака
Гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака готовятся вынести из парижской церкви Сен-Сюльпис.
Заупокойная служба по бывшему президенту Франции Жаку Шираку заканчивается и гроб с телом покойного выносят из парижской церкви Сен-Сюльпис.
Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер не смог посетить церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком в Париже из-за проблем со здоровьем. Об этом заявила 30 сентября на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мина Андреева.
Читайте подробнее: Председатель Еврокомиссии не смог приехать на похороны Жака Ширака
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил посольство Франции в Москве, где оставил запись в книге соболезнований, открытой в память о бывшем президенте Франции Жаке Шираке, прощание с которым в эти минуты проходит в Париже.
«Выражаю самые искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной Жака Ширака — выдающегося государственного деятеля современности», — написал глава российского внешнеполитического ведомства в книге соболезнований.
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Во Франции в церкви Сен-Сюльпис в Париже завершилась церемония прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком. Гроб с телом политика вынести из церкви под аплодисменты в знак почтения сотен присутствующих, пришедших проститься с бывшим главой государства.
Следом, держа сына за руку, вышла дочь Жана и Бернадетты Ширак. Аплодируя, члены семьи бывшего главы государства поблагодарили собравшихся. По состоянию здоровья супруга Ширака Бернадетт на мессе не присутствовала.
Читайте подробнее: Франция отдаёт дань памяти бывшему президенту Жаку Шираку — видео
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
Читайте подробнее: Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
По окончанию торжественной службы в церкви Сен-Сюльпис президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце глав иностранных государств, передает BFM TV.
Минута молчания запланирована на 15 часов по местному времени. А в 18 часов состоится месса в память о Жаке Шираке в соборе французского города Тюль.
Подробнее в материале: Похороны Ширака: Макрон примет глав государств в Елисейском дворце