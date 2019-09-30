Кызыл, 30 сентября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Новосибирскстат опубликовал данные по демографии в Сибирском федеральном округе. Лидером по рождаемости среди сибирских регионов оказалась Республика Тува, где за январь — июль 2019 года родилось 19 детей на 1000 человек населения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

На втором месте расположился соседний Горный Алтай, где показатель составил 13,8 ребёнка.

Что интересно, эти же регионы оказались на последних местах в рейтинге смертности в СФО. Так, в Туве коэффициент смертности составил 8,5 на 1000 человек населения, а на Алтае — 10,2.

Это позволило двум регионам стать единственными из регионов Сибири с положительным естественным приростом населения. Как сообщало ИА REGNUM, в Туве и на Алтае эти показатели составили 10,5 и 3,6 на тысячу населения соответственно.

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