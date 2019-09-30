Санкт-Петербург, 30 сентября, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит») ушел в Финский залив для проведения заводских ходовых испытаний, которые продлятся полтора месяца.

Snsz.ru Корабль ПМО «Владимир Емельянов»

Как сообщает пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода, где построен корабль, заводские специалисты и экипаж тральщика проверят работу основных систем и механизмов в реальных условиях морского перехода. После этого состоятся государственные испытания. Передача корабля «Владимир Емельянов» заказчику — ВМФ России — намечена на декабрь 2019 года.

Проект 12 700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Корабли этого типа предназначены для борьбы с морскими минами. Обнаруживать и ликвидировать их корабль может, не входя опасную зону. Для борьбы с минами применяются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

«Владимир Емельянов» — третий корабль проекта 12 700, строящийся на Средне-Невском судостроительном заводе по заказу ВМФ России. В 2016 году предприятие передало заказчику головной корабль этого проекта — тральщик «Александр Обухов». В январе 2019 был передан флоту тральщик «Иван Антонов» — первый серийный корабль проекта 12 700.

На заводе в Петербурге строятся еще четыре таких корабля — «Георгий Курбатов», «Яков Баляев», «Пётр Ильичёв» и «Анатолий Шлемов».

Корабли данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Водоизмещение кораблей — около 890 тонн, длина — 62 м, ширина — 10 м, скорость хода — 16 узлов, экипаж — 44 человека.