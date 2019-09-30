Омск, 30 сентября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. В Омске продолжается подключение объектов социальной сферы и жилого фонда к теплу. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

По состоянию на утро 30 сентября к теплу подключено 180 детских садов — осталось подключить два. Что касается школ, тепло пришло в 167 из 172-х.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2019 году отопительный сезон в Омске начался с 25 сентября. По подключению к теплу в городе пока отстаёт сфера здравоохранения. Из 375 лечебных учреждений отопление включено в 302 больницах и поликлиниках. В мэрии заверили, что «на оставшихся объектах ведется интенсивный запуск тепла».

Что касается жилого фонда, к теплу в Омске подключено 92% домов.