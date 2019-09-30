Якутск, 30 сентября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Министерство транспорта Якутии с 1 октября объявляет навигацию для маломерных судов в шести районах республики закрытой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Речная пристань

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В Аллаиховском, Абыйском, Момском, Оймяконском, Булунском, Жиганском районах республики завершается навигация, суда будут готовить к консервации.

Ранее навигацию закрыли в пяти районах.

До 5 октября продлится навигация плавсредств в девяти районах республики, а с 10 октября навигация закончится на всех реках Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, по заверению властей Якутии северный завоз закончится до окончания навигации. План по завозу грузов и топлива выполнен практически на 100%.