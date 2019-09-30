Челябинск, 30 сентября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Больницы Челябинска готовы к сезону ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане в марлевых повязках

Глава горздрава Наталья Горлова отмечает, что в медучреждениях имеется и необходимый коечный фонд, и нужное оборудование, и соответствующие кадры. Также имеются спецодежда, средства индивидуальной защиты, пульсоксиметры и аппаратура для реанимации.

«В полном объёме», — так Горлова оценила готовность медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в регионе идёт активная кампания по вакцинации против гриппа. Привить планируют 50% населения.