Урумчи, Китай, 30 сентября, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Более 264 тыс. человек жителей сельских районов Синьцзян-Уйгурского автономного района получили доступ к чистой питьевой воде в августе 2019 года, сообщили в местном департаменте водных ресурсов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

В общей сложности 300 тыс. человек в сельских районах Синьцзяна, как ожидается, получат доступ к питьевой воде до конца 2019 года, сообщили в департаменте. Власти Поднебесной вложили 12,2 млрд юаней (около $1,71 млрд) в более чем 1500 проектов поставки воды и построили водопроводов общей протяжённостью 200 тыс. км с 1980 года.

Это позволило более 13,35 млн жителей сельских районов Синьцзяна или 97% от его общего населения, наконец, получить доступ к чистой питьевой воде, которая находится там в дефиците.