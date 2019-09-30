Махачкала, 30 сентября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Доход в размере свыше 21 млн рублей извлекли трое жителей Дагестана, занимаясь незаконной банковской деятельностью. Уголовное дело в отношении членов преступной группы в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд города Махачкалы, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

По версии обвинения, в 2018 году фигуранты дела промышляли незаконной банковской деятельностью, используя ряд коммерческих организаций, фактически функционирующих в качестве банков. Они привлекали деньги клиентов, заинтересованных в проведении транзитных финансовых операций.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в хищении денег клиентов в размере более 500 тыс. рублей была признана виновной сотрудница одного из банков Махачкалы.