Ярославль, 30 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля сократит свой аппарат. Проект решения об этом подготовил председатель органа Артур Ефремов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Сокращено будут две должности — консультант-юрист и главный специалист. Причина сокращения — необходимость экономии бюджетных средств. Как говорится в пояснительной записке, изменение структуры позволит сэкономить 1,4 млн рублей в год.

Всего в аппарате муниципалитета сейчас 14 человек, после реформы их останется 12. Аппарат был создан в 2013 году, ранее обеспечением деятельности городской думы занимались сотрудники мэрии Ярославля.