Киншаса, 30 сентября, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В Демократической Республике Конго (ДР Конго) планируют изучить потенциальные «конфликты интересов» между финансируемым США через своё Агентство по международному развитию (USAID) проектом по сертификации шахт и местными инициативами в той же сфере. Об этом информационному агентству Reuters сообщил конголезский чиновник.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Демократическая Республика Конго

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) привлекло для реализации проекта американскую неправительственную организацию Pact. Проект должен помочь конголезскому правительству определить шахты, которые законно и ответственно добывают такие полезные ископаемые, как золото и олово, что значит, что онисвободны от нарушений прав человека, таких как использование детского труда, и не финансируют конфликты.

По проекту, Pact будет работать в ДР Конго наряду ITSCI, программы частного сектора, проверяющей шахты на предмет злоупотреблений, и правительство обеспокоено тем, что решения Pact о том, какие шахты выполняют свою работу должным образом, могут быть искажены её отношениями с ITSCI.

«Мы собираемся выяснить, существует ли конфликт интересов. Мы должны осуществлять контроль над проектом, чтобы обеспечить отсутствие конфликта интересов ITSCI и Pact», — сказал Джозеф Иколи, генеральный секретарь министерства шахт Конго, добавив, что правительство не участвовало в выборе организации Pact для осуществления проекта.

В заявлении по электронной почте представитель Pact сказал: «У нас хорошие рабочие отношения с чиновниками горнодобывающей отрасли, и у нас никогда не было никаких проблем с конфликтом интересов».

Однако озабоченность ДР Конго по поводу этого проекта разделяют и соседние страны. Международная конференция по региону Великих озер (ICGLR), в состав которой входят 12 африканских стран, включая ДР Конго, обеспокоена тем, что Pact будет заниматься как инспекцией шахт, так и внедрением схем слежения.

Посол ICGLR Амбейи Лигабо заявил, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече конференции в начале октября. Официальный представитель министерства горнодобывающей промышленности ДР Конго Иколи сказал, что правительство еще не полностью изучило все детали проекта Pact.