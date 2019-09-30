Москва, 30 сентября, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Важно, что заявление о росте стоимости молочной продукции сделал комитет по развитию агропромышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты, то есть отраслевые лоббисты, которым введение системы контроля молочной продукции, направленной на борьбу с фальсификатом не нравится, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

manolofranco Молоко

«Поэтому, их любимое дело — пугать правительство России народными волнениями из-за роста цен товары массового потребления.

За такими заявлениями обычно следует какая-то просьба о послаблении контроля, в данном случае в отношении молочных продуктов.

Не думаю, что такой шантаж подействует на Минсельхоз, и крупным производителям придется столкнуться с проверками ФАС», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%.

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