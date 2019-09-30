Генуя, Италия, 30 сентября, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым главным тренером «Дженоа». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

acmilanfan.ru Дженнаро Гаттузо

Отмечается, что Гаттузо уже вёл переговоры с представителями «Дженоа». При этом руководство генуэзского клуба планирует уволить нынешнего главного тренера команды Аурелио Андреаццоли из-за неудовлетворительных результатов команды.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал Гаттузо возглавить команду, однако тот отказался, посчитав «Дженоа» приоритетным вариантом.

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