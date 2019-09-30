Москва, 30 сентября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский не советует обольщаться тем, кто узнал о подписанном Владимиром Путиным законе, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий граждан России. Комментируя эту тему на своих интернет-ресурсах, он пояснил:

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Благая весть, что Путин освободил от подоходного налога некоторые категории граждан (студентов и пострадавших от ЧС, получающих матпомощь), вселила в некоторых комментаторов уверенность, будто это шаг на пути введения необлагаемого минимума для всех. Не обманывайтесь и не ждите. Послабления касаются исключительно этих категорий и только их. С таким же успехом можно обсуждать необложение подоходным налогом пенсий, выплат по больничным или оказание медпомощи (натуральная выгода)». Никита Кричевский

Как уже сообщало ИА REGNUM, указ об освобождении от уплаты НДФЛ трёх категорий граждан РФ уже с 1 января 2020 года подписал российский президент Владимир Путин. Речь идёт о предоставлении льготы тем, кто пострадал в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Также НДФЛ смогут не платить те, кто сдавал в аренду своё жилье этой категории нанимателей в случае, если оплата не превышала суммы, полученные пострадавшими для аренды из госбюджета.

Кроме того, глава государства подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов, получающих в вузах материальную помощь.

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