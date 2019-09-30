Благая весть: кого Путин освободил от уплаты НДФЛ?
Москва, 30 сентября, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский не советует обольщаться тем, кто узнал о подписанном Владимиром Путиным законе, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий граждан России. Комментируя эту тему на своих интернет-ресурсах, он пояснил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, указ об освобождении от уплаты НДФЛ трёх категорий граждан РФ уже с 1 января 2020 года подписал российский президент Владимир Путин. Речь идёт о предоставлении льготы тем, кто пострадал в результате стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций. Также НДФЛ смогут не платить те, кто сдавал в аренду своё жилье этой категории нанимателей в случае, если оплата не превышала суммы, полученные пострадавшими для аренды из госбюджета.
Кроме того, глава государства подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов, получающих в вузах материальную помощь.
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