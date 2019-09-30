Калуга, 30 сентября, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Производственный комплекс «Мануфактуры Боско» торжественно открыла 29 сентября в индустриальном парке «Калуга — Юг» группа компаний Bosco Di Ciliegi, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Более 2,3 млрд руб. инвестировали Bosco Di Ciliegi в калужское предприятие

Участие в церемонии приняли заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Калужское предприятие площадью 16 тысяч кв. м с высоким уровнем автоматизированных технологических процессов планирует ежегодно производить более 3,6 млн. трикотажных изделий и свыше 120 тысяч предметов верхней одежды высокого качества. В их числе — футболки, спортивные костюмы, ветровки, куртки, пуховики. В планах фабрики — пошив формы для детских лагерей, включая флагманский проект — международный детский центр «Артек». Около 20% производимой продукции компания планирует реализовывать через собственную розничную сеть.

Строительство завода шло более года: в сентябре 2018 года был заложен первый камень в будущее здание фабрики. Общий объем инвестиций в проект составил 2,3 млрд рублей. Производство включает в себя: экспериментальный цех, производственный корпус и учебный класс. Помимо основных рабочих сооружений здесь есть обширная библиотека, современная столовая, просторный актовый зал, фонтаны и зимний сад. Официальной части церемонии предшествовала высадка деревьев «Черешневого леса».

Открывая церемонию, Михаил Куснирович подчеркнул: «Почти тысяча новых рабочих мест здесь будет для легкой промышленности, для Калуги». Глава Bosco Di Ciliegi выразил благодарность друзьям, коллегам, руководителям страны и региона — всем, кто поддерживает инициативы группы компаний. Говоря о планах предприятия, он сказал, что как только «Мануфактуры Боско» сумеют продемонстрировать уровень подготовки: это касается и самого здания, и оборудования, которое установлено, и квалификации персонала, начнется работа по привлечению зарубежных брендов, для которых станет производственной площадкой.

Поздравляя участников торжества и коллектив фабрики, Ольга Голодец отметила: «Компания «Боско» учит нас гордиться тем, что мы делаем в нашей стране. Открытие такого замечательного, большого, красивого предприятия — это новое слово в нашей экономике и в нашей культуре. Чем больше таких предприятий, тем лучше живут россияне».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сказал о значимости и перспективах реализации проекта для региона: «Я очень рад, что вы построили эту фабрику у нас на Калужской земле. Но это только старт. Я думаю, что у нас впереди долгий путь плодотворного сотрудничества». Глава региона заверил компанию в дальнейшей поддержке со стороны правительства Калужской области на благо бизнеса, на благо калужан.