Екатеринбург, 30 сентября, 2019, 09:53 — ИА Регнум. На Среднем Урале с 27 по 29 сентября задержаны 111 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея водительских прав. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ДПС

В управлении уточнили, что все нарушители, которые сели за руль, никогда не получали водительского удостоверения. Также за выходные были задержаны 18 автомобилистов, которых лишили водительских прав, но они всё равно сели за руль.

Напомним, что в ходе минувшего рейда также были задержаны 162 водителя, управлявшие машинами в пьяном виде, из них 19 человек могут попасть под уголовное преследование, так как попались в состоянии алкогольного опьянения за рулём повторно.