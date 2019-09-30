Магас, 30 сентября, 2019, 09:44 — ИА Регнум. В Ингушетии заявили о своем желании участвовать в кадровом конкурсе более 3600 человек. Конкурс «Ингушетия. Курс на обновление» проводится в республике впервые. Его победители станут кандидатами на назначение на руководящие должности, сообщили ИА REGNUM 30 сентября в пресс-службе главы и правительства субъекта.

parlamentri.ru Народное Собрание Республики Ингушетия

Так, предполагается, что те участники, которые продемонстрируют наилучшие результаты, могут быть назначены на должности вице-премьеров, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Первый закончился 29 сентября. Участникам необходимо было прислать свои анкеты, рекомендации и видеопрезентации. Далее экспертный совет отберет из них тех, кто пройдет во второй тур. Он будет очным. Подвести итоги конкурса планируется в начале ноября 2019 года.

Напомним, в Ингушетии 8 сентября был избран новый глава республики Махмуд-Али Калиматов. Сразу после вступления в должность он отправил правительство республики в отставку. В настоящее время идет формирование нового состава правительства. Его главой назначен Константин Суриков.