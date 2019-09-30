Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Universal Pictures выпустила в 2019 году уже семь фильмов, занявших первое место в прокате США. По этому показателю она обогнала даже Disney. Об этом 30 сентября сообщил портал Comicbook.

Universal Pictures

Всего кинокомпания выпустила семь таких картин: «Эверест», «Стекло», «Как приручить дракона 3», «Мы», «Тайная жизнь домашних животных 2», «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Хорошие мальчики».

Самым кассовым фильмом в списке оказался «Мы», в прокате США ему удалось собрать около $175 млн. Второе место занял боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» ($170,6 млн).

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Напомним, в 2019 году компания Disney выпустила в прокат такие картины, как «Капитан Марвел», «Дамбо», «Мстители: Финал», «Аладдин», «История игрушек 4» и «Король лев». Кинокомикс Marvel занял первое место в рейтинге самых кассовых картин в истории кинематографа (около $2,8 млн).