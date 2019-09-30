Москва, 30 сентября, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Сегодня, 30 сентября, в Госдуме ожидают внесения правительством РФ проекта федерального бюджета на 2020 — 2022 годы, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно документу, доходы казны в 2020 году превысят 18% ВВП, достигнув 20 трлн 379 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 трлн, что составит 17,2% ВВП страны.

В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей).

Профицит предполагается формировать за счет нефтегазовых источников. Однако в уже в 2021 году предполагается сокращение доходов России — прирост ВВП снизится с 0,5% в 2021-м до 0,2% в 2022 году.

В первую очередь, заложены средства на реализацию нацпроектов, на эти цели предусмотрен рост бюджетных ассигнований более чем на 203,6 млрд рублей, до 2 трлн рублей в 2020 году (1,8 трлн рублей в 2019 году); до 2,2 трлн рублей в 2021 году; до 2,7 трлн рублей в 2022 году.

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Как и в 2018 году, бюджетный пакет будет внесен в электронном виде и размещен на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. Часть документов, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будет внесена в бумажном виде.