Элиста, 30 сентября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с видеообращением к жителям Калмыкии, в котором прокомментировал ситуацию в связи с назначением Дмитрия Трапезникова и.о. главы администрации Элисты. Хасиков напомнил, что после Великой Отечественной войны в республике работали специалисты со всего Советского Союза, которые очень много сделали для республики, при этом не являясь уроженцами Калмыкии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бату Хасиков

«Все мы прекрасно знаем и понимаем, в каком состоянии сегодня находится наша любимая столица, наша Элиста. Когда я начал руководить республикой, особенно много жалоб поступало от предпринимателей Элисты, за каждую подпись чиновника выставлялся ценник. В первые же дни я столкнулся с тем, что нам пришлось бороться со срывами сроков ключевых объектов, нецелевым расходованием государственных средств. Коррупция, криминал, на мой взгляд, стали главным препятствием на пути развития и Элисты, и Республики», — сказал Хасиков.

Глава республики добавил, что в Элисте полностью изношена коммунальная инфраструктура, Генплана никто не придерживается — город застраивается хаотично, а счета многих городских организаций сегодня заблокированы из-за долгов.

«Я убеждён, что сложившаяся ситуация требует нестандартных решений», — сказал Хасиков, отметив, что Дмитрий Трапезников, назначенный 26 сентября и.о. главы администрации Элисты, имеет громадный опыт в сфере управления городским хозяйством и опыт восстановления Донбасса.

«Приглашение Дмитрия Трапезникова — лично моё решение», — подчеркнул Хасиков.

Как сообщало ИА REGNUM, экс и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников был назначен на должность и.о. сити-менеджера решением горсобрания по представлению главы республики 26 сентября. 29 сентября в Элисте прошёл сход граждан против назначения Трапезникова.