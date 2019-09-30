Ситуация требует нестандартных решений: глава Калмыкии обратился к жителям
Элиста, 30 сентября, 2019, 09:38 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков выступил с видеообращением к жителям Калмыкии, в котором прокомментировал ситуацию в связи с назначением Дмитрия Трапезникова и.о. главы администрации Элисты. Хасиков напомнил, что после Великой Отечественной войны в республике работали специалисты со всего Советского Союза, которые очень много сделали для республики, при этом не являясь уроженцами Калмыкии.
Глава республики добавил, что в Элисте полностью изношена коммунальная инфраструктура, Генплана никто не придерживается — город застраивается хаотично, а счета многих городских организаций сегодня заблокированы из-за долгов.
Как сообщало ИА REGNUM, экс и.о. главы ДНР Дмитрий Трапезников был назначен на должность и.о. сити-менеджера решением горсобрания по представлению главы республики 26 сентября. 29 сентября в Элисте прошёл сход граждан против назначения Трапезникова.