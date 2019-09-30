Ереван, 30 сентября, 2019, 09:18 — ИА Регнум. 1 октября в Ереване состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примут участие главы государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)-премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

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Согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе примут участие также президент Молдавии Игорь Додон, в качестве руководителя страны-наблюдателя, президента Ирана Хасана Роухани и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Лу, в качестве руководителей приглашенных стран.

Как сообщалось ранее, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил свое участие в форуме в Армении при поддержке Евразийского экономического союза, за которым последует саммит ЕАЭС. «Я не знал, что Путин будет присутствовать», — сказал Джулиани The Washington Post.