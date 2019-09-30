Горловка, ДНР, 30 сентября, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В результате обстрела ВСУ ранение получил мужчина, находившийся на контрольно-пропускном пункте в районе Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Утром 30 сентября украинские силовики со стороны Майорска обстреляли из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия посёлок шахты 6/7 на окраине Горловки.

«В результате обстрела пулевое ранение в голову получил мужчина 1960 года рождения, который находился на территории контрольно-пропускного пункта в личном автомобиле. Помощь пострадавшему оказана на месте», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинских обстрелов, осколочное ранение в руку получил мирный житель посёлка Зайцево 1965 года рождения.