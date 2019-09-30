Новосибирск, 30 сентября, 2019, 09:14 — ИА Регнум. В ходе еженедельного оперативного совещания сегодня, 30 сентября, министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов доложил губернатору Андрею Травникову о ходе реализации региональной адресной программы по переселению граждан и ликвидации аварийного жилищного фонда. Программа реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Еженедельное оперативное совещание в правительстве Новосибирской области

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, к 2024 году необходимо достичь соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда в объёме не менее признаваемого в соответствующем году. В Новосибирской области аварийными сегодня признаны 802 многоквартирных дома.

Как подчеркнул Андрей Травников, выполняя задачу, поставленную президентом, регион одним из первых субъектов страны подписал договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на реализацию программы.

«Этот договор мы заключили 12 апреля этого года с генеральным директором — председателем правления госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Мы уже приступили к поэтапному расселению аварийных домов в различных муниципальных образованиях нашего региона», — отметил он, подчеркнув, что до 2024 года Новосибирская область на расселение аварийного фонда получит из федерального центра почти 4 млрд рублей.

Ещё в начале года глава региона поставил перед региональным министерством ЖКХ и энергетики задачу: уже в этом году на территории сельских муниципальных районов внедрить в практику строительство жилых домов в рамках программ с бюджетным финансированием по утверждённым типовым проектам. Что позволит исключить проблемы с некачественным проведением строительных работ.

Для достижения целевых показателей, в области к 2025 году планируется переселить из аварийного жилья около 7 тысяч человек.

Напомним, что 1 апреля утверждена региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, направлена заявка и получена финансовая поддержка Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию первого этапа программы — 147 млн рублей в качестве аванса (30%).

В текущем году в программе участвуют девять муниципальных образований. До конца года в соответствии с доведённым целевым показателем необходимо расселить 1680 кв. м аварийного жилищного фонда. Сейчас построены жилые дома в городе Чулыме и Бажинском сельсовете Маслянинского района, ведётся строительство домов в городах Искитим, Куйбышев и Черепаново. В Новосибирске, Тогучине, в Сузунском и Ордынском районах идут подготовительные работы, оформление земельных участков, проводятся конкурсные процедуры. Фактическое переселение граждан на указанных территориях запланировано на 2020 год.

Как уточнили в правительстве региона, на сегодня, 30 сентября, расселено 1273,7 кв. м аварийного жилищного фонда (77% от доведённого целевого показателя 2019 года).

На прошедшей неделе министерство ЖКХ и энергетики региона направило заявку в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для предоставления финансовой поддержки на 2020 год. Область планирует получить и269,67 млн рублей, а в порядке софинансирования регион добавит 11,24 млн рублей.

В рамках этапа 2019−2020 планируется расселить 28 аварийных домов в девяти муниципальных образованиях общей площадью 11,4 тыс. кв. м или 677 чел.