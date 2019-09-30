Симферополь, 30 сентября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. Служебная машина министра ЖКХ Крыма попала в ДТП на улице Калинина в Симферополе в ночь на 30 сентября, водитель и пассажиры автомобиля скрылись с места происшествия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали местные жители.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Угнанный автомобиль

«Это произошло в полтретьего ночи. Мы услышали визг колёс и громкий удар. Выглянули в окно и увидели серый Mercedes под деревом, из машины спешно вылезли несколько человек с документами и скрылись в неизвестном направлении. Даже фары не потушили и ключи в зажигании бросили. Внутри была табличка: министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев», — отметил местный житель Александр.

Спустя два с половиной часа, по словам людей, на место происшествия прибыли сам чиновник, экипаж ГИБДД и полиция.

«Он приехал с водителем, который сказал, что у него вскрыли личный автомобиль и украли ключи от служебной машины. Скрутил номера и уехал», — добавили местные жители.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель сочинского водоканала Дмитрий Черняев был назначен министром ЖКХ Крыма в начале января 2019 года.