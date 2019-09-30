Москва, 30 сентября, 2019, 09:11 — ИА Регнум. На украинское государство посягает не Россия, а украинская элита и реальность, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

Политолог отметил, что разговоры о том, что никто не посягает на украинскую государственность, — это одновременно и правда, и неправда. Правда в том, что никто из российских политиков не Украину не посягает.

«На государство Украина посягают реальность и сама украинская элита… Они разрушили эту целостность преступным майданом и атаками на Донбасс, они продолжают это делать своей антирусской политикой, они организуют цивилизационный шов, результатом которого будет развал украинского государства. Никто не разрушит Украину, кроме неё самой, её элиты и реальности. Вот это Украина должна понимать!» — закончил мысль Кургинян.