Москва, 30 сентября, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский — это человек с глубоким комплексом неполноценности и проблемами с идентичностью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клоун

"Мне говорят постоянно, что Зеленский остался собой. Вообще, человек, который говорит о главном своем достижении, что он остался собой, — это человек с глубоким комплексом неполноценности, который сомневается в этом… Это человек, у которого есть проблемы с идентичностью», — заявил Кургинян.

Как отметил эксперт, он в своей жизни видел несколько раз изменение людей, которые приходят к власти. Как правило, они связаны с тем, что вдруг в этих людях просыпается какое-то чувство ответственности, даже если это был какой-то бандит, который лез во власть, чтобы чего-то хапнуть.

«У меня нет ощущения, что в Зеленском что-то возникает, поэтому вопрос не в том, останется ли он самим собой, а кем…» — отметил эксперт.