Омск, 30 сентября, 2019, 08:48 — ИА Регнум. В Омской области похолодало, выпал первый снег. Фотографии заснеженных улиц появились в омских пабликах в соцсетях.

Скриншот со страницы паблика «Омск Live», Vk.com Снег в Омской области

Например, в паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото дороги в снегу в Большереченском районе.

В комментариях под фото подписчики паблика отметили, что снег также выпал 29 сентября в Омске.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, на 30 сентября в Омской области местами прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), переменная облачность. Температура воздуха — + 4…+ 9 °C.

По сообщениям местных СМИ, снег также выпал в Муромцевском и Нижнеомском районах.

Как сообщало, первый снег выпал в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях.

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