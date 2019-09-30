Тобольск, Тюменская область, 30 сентября, 2019, 08:18 — ИА Регнум. В Тюменской области разбираются, почему юных спортсменов из Тобольска отправили в Краснодарский край на финал всероссийских соревнований без денежного обеспечения. Дети со своими наставниками вынуждены были жить в сарае и питаться чем доведётся. Об этом сообщил один из их тренеров в социальных сетях, а также в администрацию президента России.

Https://vk.com/incident_72 Первые дни юных тобольских спортсменов в Адлере

Тренер тобольской команды юных легкоатлетов из центра спортивной подготовки Тюменской области Александр Коваленко сообщает, что его воспитанники были направлены на финал всероссийских соревнований по четырехборью «Шиповка юных» в город Адлер Краснодарского края. По приезду выяснилось, что деньги на питание и проживание детей не перечислены. Добрые люди разместили тобольскую команду в сарае. Благо, в Краснодарском крае по-южному тепло. А тренеру на его возмущённые звонки тобольские чиновники от спорта заявили, что деньги придётся потратить свои, а потом их вернут после отчёта о поездке.

«За неимением обещанных денег добрые люди приютили нас в сарае, это наша гостиница, с 22 сентября мы тут живём, едим хлеб за 30 рублей, вода бесплатно», — сообщает тренер.

Александр Коваленко не смирился с ситуацией и стал, как говорится, бить во все колокола, вплоть до администрации главы государства.

Комментарии к его публикации звучат однозначно: для одного из самых состоятельных регионов страны такое отношение к юным спортсменам, защищающих честь региона, — это «позор», «бесстыдство», «наглость чиновников не знает предела».

В ситуацию вмешался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Поднялся шум и деньги из Тобольска были переведены 28 сентября, сообщает издание Рark72.ru. В итоге выяснилось, что вопрос выделения денежных средств на поездку тобольских школьников был в ведении тюменской федерации лёгкой атлетики, а не муниципальных властей.

«Проблема возникла из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей к выезду команды исполнительного директора федерации лёгкой атлетики», — сообщил тренер на своей странице в социальной сети.

Несмотря на неурядицы, юные тоболяки заняли пятое место в общем командном зачёте. Из Адлера они приедут 3 октября.

«Я рад, что после четырёх дней мытарств мы смогли разместить наших спортсменов достойно, и надеюсь, что неприятные впечатления от начала поездки будут компенсированы осознанием того, что всё в итоге наладилось», — подытожил тренер в разговоре с тюменским изданием.