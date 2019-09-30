Сеул, 30 сентября, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Южнокорейская авиакомпания Jeju Air объявила о запуске новых авиарейсов в Китай и Вьетнам. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Самолет Jeju Air

По их словам, новый маршрут Инчхон — Харбин будет осуществляться три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) с 11 октября. Еще один маршрут Инчхон — Фукуок будет осуществляться ежедневно с 21 октября.

Как отмечают представители авиакомпании, вьетнамский остров Фукуок является одним из любимых мест для отдыха, где можно насладиться хорошей и теплой погодой, подводным дайвингом и другими видами пляжного отдыха.

Известно, что после ввода данных рейсов в копилке южнокорейской авиакомпании окажется восемь маршрутов во Вьетнам: Инчхон — Ханой, Инчхон/Пусан/Тэгу/Муан — Дананг, Инчхон — Нячанг и Инчхон — Хошимин.