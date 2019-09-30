Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском мировой суд назначил штраф в 500 тыс. рублей городской службе автомобильных дорог за отвратительное состояние дорог в некоторых районах города. Отдельно понесёт наказание и руководитель — он заплатит 40 тыс. рублей.

Autocentre.ua Плохие дороги

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Прокуратура региона проверила соблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения и выявила ряд нарушений: разбитый асфальт, отсутствие тротуаров, бордюров и ограждений, множество ям и др.

Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока в 2019 году из федерального бюджета получили 111,2 млрд рублей на ремонт и строительство дорог, но по факту освоено лишь 47,7 млрд.