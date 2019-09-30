Правительство Японии: Ядерная программа КНДР — общая беда Москвы и Токио
Токио, 30 сентября, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Россия и Япония ведут активный диалог, направленный на достижение денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом 30 сентября заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.
Uwe Brodrecht
Военный парад в Пхеньяне
«Денуклеаризация Корейского полуострова — общая цель Японии и России».
Такая позиция является основой диалога между странами по проблеме ядерного статуса КНДР, «но я хотел бы воздержаться от того, чтобы обсуждать подробности», добавил генеральный секретарь кабинета министров Японии.
Напомним, минувшим летом КНДР провела серию ракетных запусков в направлении Японии.
Эксперты из Южной Корее и Японии утверждают, что произошло обычное испытание баллистических ракет малой дальности.