Токио, 30 сентября, 2019, 06:49 — ИА Регнум. Россия и Япония ведут активный диалог, направленный на достижение денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом 30 сентября заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции.

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

Суга «Денуклеаризация Корейского полуострова — общая цель Японии и России».

Такая позиция является основой диалога между странами по проблеме ядерного статуса КНДР, «но я хотел бы воздержаться от того, чтобы обсуждать подробности», добавил генеральный секретарь кабинета министров Японии.

Напомним, минувшим летом КНДР провела серию ракетных запусков в направлении Японии.

Эксперты из Южной Корее и Японии утверждают, что произошло обычное испытание баллистических ракет малой дальности.