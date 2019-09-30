Ереван, 30 сентября, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани прибудет в Ереван 30 сентября для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента по связям и информации Парвиз Эсмаейли.

Meghdad Madadi Хасан Рухани

По его словам, Рухани планирует выступить на саммите ЕАЭС в Ереване, чтобы рассказать о возможностях Ирана и большом потенциале для торговли с Евразийским экономическим союзом, сообщает агентство Tasnim.

Президент Ирана также проведет встречи с официальными лицами Армении, чтобы обсудить отношения между Арменией и Ираном, а также ход реализации двусторонних соглашений и совместных проектов.

Президент Ирана также встретится с рядом иностранных лидеров, принимающих участие в саммите для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, а также региональных и международных проблем.

За последний год руководители Армении и Ирана уже дважды встречались, в течение года вопросы повестки дня были обсуждены также в ходе телефонных разговоров. В состав делегации во главе с Роухани входят высокопоставленные чиновники, представляющие как политическую, так экономическую сферу.