Якутск, 30 сентября, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Силовики провели обыски в компании «Полярные авиалинии» в Якутии и задержали коммерческого директора Игоря Цоя, он отстранён от должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sharat Ganapati Бумажный самолётик на асфальте

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По информации правоохранительных органов, после обысков было возбуждено уголовное дело на коммерческого директора авиакомпании Игоря Цоя за злоупотребление должностными полномочиями, проверки ведутся по работе «Полярных авиалиний» с 2017 года.

На сайте авиакомпании в списке руководителей Игорь Цой уже не числится.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Семён Винокуров возглавил республиканскую авиакомпанию «Полярные авиалинии».