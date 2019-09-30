В «Полярных авиалиниях» Якутии прошли обыски, возбуждено уголовное дело
Якутск, 30 сентября, 2019, 05:58 — ИА Регнум. Силовики провели обыски в компании «Полярные авиалинии» в Якутии и задержали коммерческого директора Игоря Цоя, он отстранён от должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Sharat Ganapati
Бумажный самолётик на асфальте
Читайте также: В Якутии сменили министра транспорта
По информации правоохранительных органов, после обысков было возбуждено уголовное дело на коммерческого директора авиакомпании Игоря Цоя за злоупотребление должностными полномочиями, проверки ведутся по работе «Полярных авиалиний» с 2017 года.
На сайте авиакомпании в списке руководителей Игорь Цой уже не числится.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Семён Винокуров возглавил республиканскую авиакомпанию «Полярные авиалинии».