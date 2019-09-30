Нижний Новгород, 30 сентября, 2019, 05:50 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Нижегородской области внесена инициатива-предложение отменить досрочное голосование на выборах в местные органы власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Авторы инициативы — отделение ЛДПР. На сайте последнего уточняется, что они уже направили письмо спикеру и вопрос будет поднят на ближайшем заседании профильного комитета.

Глава фракции ЛДПР в областном парламенте Владислав Атмахов отметил, что в ходе последних довыборов «"досрочка» составила 26−27% — это просто безобразие»:

"Причем объем проголосовавших по участкам значительно отличается. Это вызывает большие подозрения. Во многих регионах «досрочка» отсутствует, не должно быть ее и у нас».

«Субъекту всё равно нужно будет выбирать между досрочным голосованием и голосованием по открепительным удостоверениям, — уточнил в соцсетях нижегородский политобозреватель Андрей Вовк. — При этом на выборах в Заксобрание и Госдуму в 2021 году досрочки уже не будет — там будет применяться голосование по месту нахождения, которое уже было опробовано на выборах президента, и мобильное голосование».

Напомним, во время досрочного голосования в сентябре 2019 года в Сормовском районе Нижнего Новгорода отмечалась небывалая явка. За пару дней на участках проголосовали свыше 1 тыс. избирателей. Подобный ажиотаж стал основанием для проверок, но нарушений выявлено не было. Тогда глава избиркома региона Оксана Кислицына отметила, что ажиотаж мог быть вызван отпусками, дачным сезоном. Добавила они и то, что политические партии неактивно направляли своих наблюдателей на досрочные выборы, которые продлились десять дней — до 7 сентября. Единый день голосования прошёл 8 сентября — довыборы прошли по пяти участкам в думу Нижнего Новгорода и по одному участку в Заксобрание.