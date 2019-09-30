Биробиджан, 30 сентября, 2019, 05:41 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области вода продолжает покидать подтопленные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области Откачивание воды

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В Биробиджане ещё шесть жилых домов освободились от воды и на сегодняшний день подтопленными остаётся 28 домов на улицах Магнитная и Артельная. Также подтопленными остаются 128 приусадебных участков. В пунктах временного размещения остаются 30 человек, из них 14 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели и метеорологи стали фиксировать снижения уровня воды в реках региона, также вода покидает пониженные места, отступая от домов и приусадебных участков.