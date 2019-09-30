Камышлов, Свердловская область, 30 сентября, 2019, 05:33 — ИА Регнум. В Камышлове в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 16-летняя девушка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИбДД по Свердловской области.

Автомобиль

Дорожно-транспортное происшествие произошло днём 29 сентября на улице Леваневского. Пострадавшая решила перебежать дорогу в неустановленном месте и попала под колёса автомобиля «Хендэ». В результате ДТП девушка получила травмы различной степени тяжести и доставлена в больницу.

Отметим, что по предварительным данным дорожной полиции, пострадавшая гуляла с братом и подругой, которая до этого перешла дорогу и ждала там друзей. Девушка, несмотря на просьбы брата подождать, решила перебежать дорогу, после чего и произошло ДТП.