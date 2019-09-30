Пекин, 30 сентября, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Китай и Россия откроют новую главу двусторонних отношений, заявил член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И, передаёт 29 сентября агентство Синьхуа.

Mid.ru Сергей Лавров и Ван И

Ван сделал это заявление на церемонии открытия в Пекине выставки архивов и документов по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Россией вместе с послом России в Китае Андреем Денисовым.

Ван отметил, что выставка увековечивает особую дружбу и незабываемое путешествие, новый тип отношений и общую ответственность. Он также призвал обе стороны и дальше укреплять взаимодействие, разделять общую ответственность в деле сохранения многосторонности и отстаивания целей Устава ООН.

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Российско-китайские отношения находятся на своем историческом пике, покуда обе страны развивают всестороннее стратегическое партнерство и координацию усилий в новую эпоху, добавил Ван.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров встретился 27 сентября со своим китайским коллегой Ван И на полях Генассамблеи ООН. Отметим также, что в 2019 году Россия и Китай празднуют 70-летие установления двусторонних отношений.