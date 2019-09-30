Трамп намерен добиться ответственности всех причастных к его импичменту
Вашингтон, 30 сентября, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Встретиться с разведчиком, оформившим жалобу, и привлечь к ответственности всех фигурантов скандала с импичментом намерен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, написал он на своей странице в социальной сети Twitter.
Кроме того, Трамп хочет встретиться с тем осведомителем, который снабдил агента спецслужбы ложными данными о телефонном разговоре с президентом Украины.
Также Трамп потребовал допросить члена Демократической партии, председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа.
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Напомним, Шифф осуществил начало процедуры импичмента в связи с тем, что американский президент «задерживает военную помощь и одновременно пытается запугать зарубежного лидера».