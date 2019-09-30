Москва, 30 сентября, 2019, 05:37 — ИА Регнум. К 2020 году боевые возможности российских войск ПВО планируется нарастить практически в 1,3 раза — по сравнению с 2012 годом, сообщил 30 сентября главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Mil.ru ЗРК С-300

Салюков "Таким образом, планомерное и ежегодное наращивание боевого состава войск, осуществление комплектного перевооружения на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО практически в 1,3 раза по сравнению с 2012 годом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Салюков в преддверии отмечаемого 1 октября дня сухопутных войск России перечислил ту технику, которую в текущем году получили российские войска.

Он упомянул зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, «Бук-МЗ», «Тор-М2» и «Верба», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы «Мста-СМ», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-СП».

Также в войска поступают комплексы с беспилотными летательными аппаратами, комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», защищённые автомобили «Тайфун-К». Упоминались и новые танки Т-90М и Т-72Б3М.