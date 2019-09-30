Биробиджан, 30 сентября, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Правительство России окажет помощь Еврейской автономной области в покрытии долгов по ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

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Бюджет региона для этой цели получит дополнительно 123 млн рублей. Средства пойдут на погашение кредиторской задолженности «в отношении услуг ЖКХ по муниципальным образованиям для покрытия части расходов муниципальных образований за услуги ЖКХ».

«Председателем правительства России Дмитрием Медведевым дано поручение Минфину провести работу с ЕАО по балансированию регионального бюджета. Планируется не только обеспечить выполнение социальных обязательств на сумму 933 млн рублей, но и выделить дополнительные ресурсы для проведения отопительного сезона. Стоит отметить, что сегодняшнее положение области еще осложнено чрезвычайной паводковой ситуацией», — рассказал губернатор ЕАО Александр Левинталь.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО уже получала помощь из федерального бюджета: 98 млн рублей было получено для модернизации объектов и тепловых сетей ЖКХ, 120 млн рублей выделялось для проведения централизованной закупки топлива для котельных в удалённых районах области.