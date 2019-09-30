Москва, 30 сентября, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Танки Т-72Б3М и Т-90М начали поставлять в вооружённые силы РФ, сообщил 30 сентября главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Nicknamefqoff Танк Т-90

Салюков Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М и Т-90М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А. Переоснащение идёт достаточно интенсивно».

Салюков отметил, что в сухопутные войска также поступает более двух с половиной тысяч новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники. В результате доля обеспеченности сухопутных войск современными образцами должна достичь 60%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что Т-90М поступят в ВС РФ в 2019 году, стало известно в середине апреля.