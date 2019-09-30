Владивосток, 30 сентября, 2019, 04:46 — ИА Регнум. На праздновании юбилейного, уже двадцатого «Дня тигра» во Владивостоке, губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что популяция этого краснокнижного животного в регионах ДФО увеличилась в десять раз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Programmes.putin.kremlin.ru Тигры

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Торжественное мероприятие открывал вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Константин Чуйченко, вице-премьер Алексей Гордеев принял участие в награждении заслуженных работников природоохранных структур.

В этом году «День тигра» во Владивостоке отметили 20-й раз. История праздника неразрывно связана с целым комплексом природоохранных мероприятий, нацеленных на сохранение биологического разнообразия Дальнего Востока и Приморья в частности.

Как рассказал Олег Кожемяко, в настоящее время популяция амурского тигра составляет порядка 600 особей, из которых 470 обитают на территории Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство краснокнижного животного отныне будет караться 8 годами тюремного заключения — такое решение приняли российские законодатели.