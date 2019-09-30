Вашингтон, 30 сентября, 2019, 04:30 — ИА Регнум. То, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, входил в руководство холдинга Burisma, можно интерпретировать как «конфликт интересов», но не как преступление. По этой причине никакого расследования в отношении него не проводилось, заявил бывший генпрокуратур Украины Юрий Луценко журналистам Los Angeles Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украинский флаг

Неоднократные просьбы Рудольфа Джулиани, адвоката американского лидера Дональда Трампа, начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Байдена игнорировались Луценко в связи с тем, что Хантер Байден не нарушал закон Украины.

Луценко «Я сказал ему, что не могу начинать расследование лишь в интересах американского официального лица».

По словам Луценко, Джулиани много раз интересовался возможностью проведения расследования в отношении Байдена и его сына. Луценко готов был сотрудничать, если бы расследование начала американская сторона, например ФБР.

Также Луценко добавил, что у него было всего две встречи с Джулиани — в Нью-Йорке и в Варшаве.

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Напомним, в США инициирована процедура импичмента президента на основании подозрений в том, что Трамп добивался от своего украинского партнера расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.