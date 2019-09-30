Казань, 30 сентября, 2019, 03:56 — ИА Регнум. На еженедельном совещании выходного дня глава минсельхозпрода Татарии Марат Зяббаров отметил высокую роль кукурузы в кормовой базе молочного поголовья, а также рассказал о ходе агроработ. Он отметил, что «достаточное количество зерновой кукурузы должно быть в рационе каждой дойной коровы», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Корова

Зяббаров уточнил, что в 2019 году закупочные цены на сырое молоко стали привлекательными и на местах уделено больше внимания к его производству. Рост к итогам 2018 года — 4%.

«Чтобы обеспечить эту динамику не только на эту зимовку и на перспективу, кукуруза для нас очень важна», — отметил министр, добавив, что по зерновой технологии было посеяно 52 тыс. га этой культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2017—2018 годы в регионе наблюдалось существенное снижение закупочных цен на сырое молоко. Причиной этому называли массовый завоз дешёвого сырья — сухого молока из Белоруссии. Спад цен произошёл в декабре 2017 года, решить проблему удалось лишь весной 2018 года.

Задержку с уборкой этой культуры глава ведомства объяснил высокой влажностью зерна, но прошедшие заморозки ускорят созревание, и в ближайшие дни районы более массово смогут приступить к ее обмолоту.

Напомним, потери региона от гибели озимых оцениваются в 1,5 млрд рублей. Также к потерям части урожая по некоторым культурам привела и сложная погода в период уборочной страды.