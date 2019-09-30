Калгари, Канада, 30 сентября, 2019, 03:24 — ИА Регнум. Аномально ранний снегопад в канадском городе Калгари (провинция Альберта) привел к серии аварий на дорогах, есть пострадавшие. Об этом сообщает канал местного телевидения СВС.

Снегопад

На настоящий момент полицией зафиксирована 171 авария. В одном из ДТП насчитывается 16 столкнувшихся автомобилей. Сообщается о 13 пострадавших.

Власти просят водителей без крайней необходимости воздержаться от использования личного автотранспорта. Авиарейсы в Калгари отменены. Обычно снегопады начинаются в этом регионе не ранее конца октября.

Напомним, 8 сентября 2014 года в Калгари выпало до десяти сантиметров снежных осадков. Исторически самый сильный снегопад в сентябре в Альберте был отмечен в 1921 году: также 8 сентября тогда в Калгари выпало 12 сантиметров осадков.