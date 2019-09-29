Париж, 30 сентября, 2019, 01:38 — ИА Регнум. На похоронах экс-президента Франции Жака Ширака будут присутствовать 80 лидеров стран, сообщает Agence France-Presse.

Brian Minkoff- London Pixels Жак Ширак

В числе присутствующих на церемонии прощания упоминаются российский президент Владимир Путин, германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Также проститься с Шираком приедет глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Среди лидеров восточных государств упоминаются эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, король Иордании Абдалла II.

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Напомним, 30 сентября во Франции в память о Жаке Шираке, который скончался 26 сентября, объявлен национальный траур. В этот день состоится церемония прощания с бывшим президентом.